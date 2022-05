Bänkefest in Köthen: Dieses imposante Modell soll bald auf dem Markt stehen

Wenn in Köthen am 11. Juni zum ersten Mal das Bänkefest gefeiert wird, dann gibt es auf dem Markt ein besonders großes Modell zu bestaunen.

Köthen/MZ - Offenbar scheinen sich Ronald Maaß und Bernd Hauschild mitten im Wonnemonat mit dem Karnevalsfieber angesteckt zu haben. Der 11.11. kommt beiden gleich mehrfach über die Lippen. Einen Grund, versichern sie irritiert lächelnd, den gäbe es nicht für diese unerklärliche Verwechslung. Denn natürlich meinen sie den 11. Juni, wenn sie vom ersten Köthener Bänkefest reden.

Am 11. Juni wird die über drei Meter hohe und ebenso breite Schlossbank einen Ehrenplatz bekommen

Am Dienstagmorgen hatte Ronald Maaß, der Chef der Köthener Beschäftigungs- und Arbeitsförderungsgesellschaft, kurz Köbeg, in seinen Betrieb eingeladen, wo seit Wochen dem Anlass entsprechend eine ganz besondere Bank gebaut wird. Und das wollte sich auch der Oberbürgermeister ansehen - und ist beeindruckt von dem imposanten Kunstwerk aus Holz und Metall. Ein Koloss, der einem Schätzwert folgend um die 550 Kilo wiegen dürfte.

Entstanden ist dieses riesige Sitzmöbel nach einem Entwurf von Steffen Fischer, der im Januar erste Überlegungen dazu in sein Skizzenbuch gezeichnet hatte. Als Idee. Nicht ahnend, dass die Bank ein paar Monate später fast fertig in der Köbeg-Werkstatt stehen würde. Und fast so aussieht wie auf seiner Skizze.

Am 11. Juni wird die über drei Meter hohe und ebenso breite Schlossbank einen Ehrenplatz bekommen: mitten auf dem Markt. Von allen Seiten gut einsehbar, was die transparente Konstruktion möglich macht. Man will bewusst einen überdimensionalen Blickfang platzieren, der durchaus das Zeug zum attraktiven Fotomotiv haben könnte. Und natürlich soll es auf diese Weise auch gelingen, das Schloss mitten in die Stadt zu holen. Ein Thema, das dem Oberbürgermeister am Herzen liege, wie er betont.

Insgesamt 56 Bänke bieten am 11. Juni im weitesten Sinne die Möglichkeit, sich auszutoben

Mit dem Bänkefest, das vom Schlossbund-Projektbüro organisiert wird, will man nicht nur die Innenstadt beleben, indem man die Menschen dazu auffordert, verschiedenste Bänke zu ihrer Bühne zu machen; man will vor allem Innenstadt und Schlossareal einander näher bringen. Man will zeigen: Was gefühlt weit weg ist, liegt ziemlich nah beieinander.

Insgesamt 56 Bänke bieten am 11. Juni im weitesten Sinne die Möglichkeit, sich auszutoben. Kreativ zu sein. Musik zu machen. Sich auf einen Plausch zu verabreden. Einen Verein oder Brautmode zu präsentieren. Was auch immer man tun möchte. Jeder kann sich eine Bank reservieren. Hauptanliegen der Organisatoren ist es, miteinander ins Gespräch zu kommen.

Die riesige Bank auf dem Marktplatz zeigt passend zum Anlass eine „wunderschöne Schlossperspektive“, sind sich alle einig. „Wer sich in Köthen ein bisschen auskennt, sieht sofort, was gemeint ist“, sagt Steffen Fischer, der nicht nur den Halli, das Stadtmaskottchen, entworfen hat, sondern nun auch diese besondere Bank. Sie zeigt die Ansicht mit der Brücke, die in den Schlossinnenhof führt. Das Eingangsportal also. Im übertragenen Sinne auch passend zum Trafo-Projekt, das das Schloss als „Schlüssel zur Region“ thematisiert.

Hoffen, dass Schlossbank wie gewünscht zum Hingucker wird

Seit Wochen arbeitet die Köbeg an diesem Spezialauftrag. Einige hundert Stunden, schätzt Ronald Maaß, haben seine Leute jetzt schon daran herumgeschraubt, gesägt, gehämmert. Und ein bisschen Zeit müsse man auch noch investieren: „Von der Konstruktion her ist die Bank fertig, aber jetzt müssen wir noch ein bisschen schweißen, schleifen und streichen.“ Nichts, dass den Termin gefährden könnte. Und da es auch an der Ausführung keinerlei Kritik gibt („das ist toll geworden“, lobt Steffen Fischer), liegt man gut in der Zeit.

Er hofft natürlich, dass die Schlossbank wie gewünscht zum Hingucker wird. Man sich dort vielleicht verabredet und durch die Stadt schlendert, die an diesem 11. Juni mit alle ihren Bänken zu einer einzigen großen Bühne werden soll.

Wer will kann sich auf einer interaktiven Karte im Internet eine Bank reservieren: www.schlossbund.de