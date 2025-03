An der Station Weißandt-Gölzau in der Stadt Südliches Anhalt wurde ein Mensch von einem ICE erfasst und getötet.

Auf der Bahnstrecke zwischen Magdeburg und Halle wurde am Donnerstag eine Person auf den Gleisen bei Weißandt-Gölzau von einem ICE erfasst.

Weißandt-Gölzau/MZ/sgr - Ein tödlicher Bahnunfall hat sich am Donnerstag gegen 16.35 Uhr an der Station Weißandt-Gölzau in der Stadt Südliches Anhalt ereignet.

„Eine Person befand sich auf den Gleisen und wurde vom ICE erfasst, der Richtung Halle gefahren ist“, teilte Doreen Wendland mit, Sprecherin der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau. Im Zug befanden sich 261 Personen. Sie blieben unverletzt. Die Bahnstrecke war mehrere Stunden gesperrt.

Mann von ICE erfasst und tödlich verletzt

„Momentan ist man dabei, einen Ersatzzug zu stellen, damit sie ihre Fahrt fortsetzen können“, hieß es gegen 18.20 Uhr. Die Identität des getöteten Menschen war zunächst unbekannt und konnte im Laufe der Ermittlungen geklärt werden.

Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich dabei um einen 24-jährigen Mann aus Zwickau.