Badewelt in Köthen hat in den Osterferien länger geöffnet - Auch Außenbecken ist schon befüllt

Köthen/MZ. - In den zweiwöchigen Osterferien, die am 7. April beginnen, hat die Köthener Badewelt jeden Tag für den Publikumsverkehr geöffnet. Das geht aus einer Pressemitteilung der Midewa hervor, die am Mittwoch veröffentlicht worden war.

Die Öffnung gilt demnach auch für Dienstag und Donnerstag, die normalerweise dem Vereins- und Rehasport vorbehalten sind. Geöffnet ist die Badelandschaft der Sport- und Freizeitanlage am Ratswall während der Ferien Montag, Mittwoch und Donnerstag in der Zeit von 14 bis 19 Uhr, am Dienstag von 14 bis 21 Uhr, am Freitag von 14 bis 20 Uhr sowie am Wochenende von 13 bis 19 Uhr. Karfreitag sowie Ostersonntag und Ostermontag ist das Bad von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Für die Saunalandschaft gelten in den Ferien keine geänderten Öffnungszeiten, wie in der Mitteilung weiter ausgeführt wird.

Inzwischen ist auch das Außenbecken der Köthener Badewelt aus dem Winterschlaf geweckt, heißt es außerdem. „Es wurde repariert, gereinigt und wieder mit Wasser befüllt“, so Midewa-Sprecherin Alexandra Müller. Eine entsprechende Probe der Badewasserqualität vorausgesetzt, kann es in den Osterferien wieder genutzt werden.

Auch das Kinderplanschbecken soll pünktlich zu den Osterferien wieder einsatzbereit sein. Ab Dienstag, dem 22. April, gelten wieder die üblichen Öffnungszeiten.