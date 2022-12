Badewelt in Köthen feiert 20. Geburtstag - Freier Eintritt am Glücksrad zu gewinnen

Köthen/MZ - Die Köthener Badewelt feiert am Dienstag, 13. Dezember, ihren 20. Geburtstag. Doch schon am Samstag, 10. Dezember, haben die Besucher der Sport- und Freizeitanlage am Ratswall die Möglichkeit, am Glücksrad tolle Gewinne zu erspielen. Angefangen bei freiem Eintritt bis hin zu Strandtüchern und wasserfesten Handytaschen.

