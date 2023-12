Rund um den 14. Dezember sind in Köthen viele Aktionen unter dem Motto „Backen für den guten Zweck“ geplant. Das Geld soll der Sanierung der Kapelle auf dem Jüdischen Friedhof zugute kommen. Wer mitmacht. Was geplant ist.

Staatsminister Rainer Robra (re.) in der Trauerhalle auf dem Jüdischen Friedhof in Köthen. Das Land unterstützt deren Sanierung.

Köthen/MZ. - Anett Gottschalk hat alle möglichen Kanäle mit Informationen versorgt. Landesweit. Sie will Aufmerksamkeit erzielen. Vor allem bei jungen Menschen. An den Schulen. Aufmerksamkeit für die Trauerhalle auf dem Jüdischen Friedhof in Köthen. „Die zerfällt und wir können nichts tun“, klagt die Leiterin des Museums Synagoge Gröbzig und will diesen Zustand auf gar keinen Fall akzeptieren. Mit der Aktion „Backen für den guten Zweck“ will man zweierlei bewirken: das Thema in den Mittelpunkt rücken und Geld sammeln, auch wenn die erste Etappe des Baus inzwischen finanziert ist.