Zehn-Millionen-Auftrag ist vergeben - So gehen die Bauarbeiten an B6n bei Köthen weiter

Die Arbeiten an der B6n gehen weiter. 2027 soll die Straße bis zur Autobahn A9 führen.

Köthen/MZ. - Aufatmen in Köthen: In der nächsten Woche werden die Bauarbeiten am letzten Teilstück der Bundestraße (B) 6n zwischen Köthen und der Autobahn 9 aufgenommen. Dies teilte das Ministerium für Infrastruktur und Digitales am Donnerstag in einer Presseinformation mit.