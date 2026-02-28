weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Köthen
    4. >

  4. B6n: Bauarbeiten am letzten Abschnitt zwischen Köthen und A9 beginnen

Eil
Israel und USA attackieren Iran - Trump will Machtwechsel
Israel und USA attackieren Iran - Trump will Machtwechsel

Ziel bleibt Mai 2027 Zehn-Millionen-Auftrag ist vergeben - So gehen die Bauarbeiten an B6n bei Köthen weiter

Aufatmen in Köthen: In der nächsten Woche werden die Bauarbeiten am letzten Teilstück der B 6n zwischen Köthen und der A9 aufgenommen.

Aktualisiert: 28.02.2026, 11:53
Die Arbeiten an der B6n gehen weiter. 2027 soll die Straße bis zur Autobahn A9 führen.  
Die Arbeiten an der B6n gehen weiter. 2027 soll die Straße bis zur Autobahn A9 führen.   Foto: Nicklisch

Köthen/MZ. - Aufatmen in Köthen: In der nächsten Woche werden die Bauarbeiten am letzten Teilstück der Bundestraße (B) 6n zwischen Köthen und der Autobahn 9 aufgenommen. Dies teilte das Ministerium für Infrastruktur und Digitales am Donnerstag in einer Presseinformation mit.