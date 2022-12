Autofahrer in Köthen verletzt Passantin und begeht dann Fahrerflucht

Köthen - Einen ganz dreisten Fall von Unfallflucht registrierten die Beamten des Polizeireviers Anhalt-Bitterfeld am Tag vor Heiligabend in Köthen. Gegen 11.20 Uhr hatte eine 46 Jahre alte Frau ihren Pkw Skoda gerade in der Friedrichstraße geparkt. Sie war noch mit dem Entladen an der hinteren Tür der Fahrerseite beschäftigt, als sich ein Pkw Opel näherte, der in Richtung Kastanienstraße fahren wollte. Der Opel fuhr so nah an dem Skoda vorbei, dass er die geöffnete Fahrzeugtür streifte. Die Tür schlug durch den Aufprall zurück gegen die Frau, die dadurch verletzt wurde. Der unbekannte Fahrer des Opel verließ anschließend pflichtwidrig die Unfallstelle. Der Schaden wurde auf 1.000 Euro geschätzt. Doch weitere Ermittlungen gegen den Unfalfahrer hat die Polizei unverzüglich aufgenommen.