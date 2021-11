Autofahrer führt in Aken gegen Grundstücksmauer und muss ins Krankenhaus

Aken/MZ - Einen Mitternachtseinsatz hatten Polizeibeamte des Reviers Anhalt-Bitterfeld und die Kameraden der Feuerwehr Aken am Sonntag zu absolvieren. Bei einem Verkehrsunfall im Stadtgebiet wurde ein 39 Jahre alter Mann so ernsthaft verletzt, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Was war passiert? Gegen 23.10 Uhr fuhr der 39-Jährige mit seinem Pkw Skoda auf der Dessauer Landstraße aus Richtung Stadt kommend in Richtung Dessau-Roßlau. Kurz hinter der Einmündung zum Gewerbegebiet kam er nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Grundstücksmauer und kam auf dem Randstreifen zum Stehen. Der Fahrer wurde dabei verletzt. Sein Pkw wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

Mit 23 Einsatzkräften waren die Kameraden der Feuerwehr Aken zur Unfallstelle ausgerückt. Als das erste Fahrzeug vor Ort eintraf, wurde der verletzte Fahrzeugführer bereits im Rettungswagen behandelt. Die Kameraden stellten umgehend die doppelte Löschbereitschaft her, suchten mittels Wärmebildkamera nach stark erhitzten oder sich erhitzenden Stellen am Fahrzeug, um mögliche Brandherde zu entdecken und gegebenenfalls schnell reagieren zu können. Sie klemmten die Batterie des Fahrzeuges ab, leuchteten die Unfallstelle aus und banden die auslaufenden Flüssigkeiten. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.