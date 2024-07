Eine Ersthelferin sagt aus im Prozess am Amtsgericht in Köthen. Dort geht es neben der Drogensucht auch um eine psychische Krankheit des jungen Mannes.

Köthen/MZ. - Ein junger Mann ist als Verursacher eines schweren Unfalls unter Drogen am Dienstag am Amtsgericht in Köthen verurteilt worden. Der heute 22-Jährige war am 20. Mai 2023 – Samstag nach Christi Himmelfahrt – auf der B 187a zwischen Osternienburg und Pißdorf viel zu schnell gefahren.