Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld stellt sich ab Freitag in der Messehalle 23 b auf der Grünen Woche in Berlin auf. Mit kulinarischer Vielfalt will man dort die Besucher begeistern.

Köthen/MZ. - Um sechs will Stefan Wallwitz an diesem Mittwochmorgen schon im Auto sitzen und rollen. Unterwegs nach Berlin. Vollgepackt bis unters Dach. Der Zerbster hat in der Hauptstadt einiges vor. Er will Anhalt-Bitterfeld präsentieren und hofft, dass die am Freitag beginnende Internationale Grüne Woche das hält, was er im Geschäftsalltag erlebt: „Regionale Produkte kommen gut an.“ Und die hat er reichlich geladen.