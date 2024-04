Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aken/Köthen/MZ. - Die knallharte – und leider auch betrübliche – Nachricht vornweg: Der Ersatzneubau der Turnhalle an der Sekundarschule „Völkerfreundschaft“ in Köthen wird frühestens „nach den Herbstferien oder auch erst Ende des Jahres seiner Bestimmung übergeben werden können“. Dies sagte Landrat Andy Grabner (CDU) beim Pressegespräch des Landkreises am Dienstag in „Naumanns Schuppen“ in Aken.