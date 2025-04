Landrat Andy Grabner will im Mai eine Entscheidung des Kreistages zum Haushalt.

Köthen/MZ. - Was zu erwarten war, ist eingetreten: Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist möglicherweise zum letzten Mal mit einem blauen Auge davongekommen, was seinen Haushalt für das Jahr 2025 betrifft. Das Landesverwaltungsamt hat die Haushaltssatzung des Landkreises im Wesentlichen akzeptiert. Wie aus einer Mitteilung der Kommunalaufsicht hervorgeht, umfasst die Genehmigung des Haushalts für das Jahr 2025 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von rund 2,3 Millionen Euro.

Angesichts des prognostizierten Defizits von rund 14,9 Millionen Euro, was nur durch die Inanspruchnahme von Rücklagen ausgeglichen werden kann, sind flankierende kommunalaufsichtliche Maßnahmen erforderlich, um einer weiteren Verschlechterung der Haushaltslage zu begegnen. Insbesondere muss Landrat Andy Grabner (CDU) eine haushaltswirtschaftliche Sperre zu verfügen. „Insgesamt ist die finanzielle Situation herausfordernd. Es geht jetzt darum, die Leistungsfähigkeit des Landkreises zu sichern, denn nur so kann in die Zukunft investiert werden“, sagt Thomas Pleye, der Präsident des Landesverwaltungsamtes.

„Wir waren zum Gespräch mit den Verantwortlichen der Kommunalaufsicht. Die verhängten Auflagen treffen uns schon richtig hart“, sagt Landrat Grabner. „Ich lasse den Bescheid gerade von unseren Experten prüfen. Danach müssen wir entscheiden, ob wir ihn so akzeptieren oder ob wir in Widerspruch gehen. Die endgültige Entscheidung muss der Kreistag am 8. Mai treffen.“

Zum ersten Mal in der Geschichte des Landkreises hatten die Kreistagsmitglieder am 15. Februar einem Haushalt oberhalb von 400 Millionen Euro zugestimmt. Denn das Papier sieht Erträge in Höhe von 400,5 Millionen Euro und Aufwendungen von 415,4 Millionen Euro vor. Der Fehlbetrag von 14,9 Millionen Euro zum Haushaltsausgleich soll durch Rücklagen aus vergangenen Jahren gedeckt werden. Der Etat ist 937.300 Euro kleiner als 2024. Aber eines steht auch fest, wie Landrat Andy Grabner (CDU) in seinem damaligen Wortbeitrag sagte: „Ende 2026 werden alle Rücklagen aufgebraucht sein. Wir werden den Haushalt für das nächste Jahr völlig neu aufstellen müssen.“

Mit der bestätigten Haushaltssatzung können verschiedene Investitionen, wie zum Beispiel die weitere Sanierung der Sporthalle Krondorf, die Instandsetzung der Kreisstraße 1233 Güterglück-Zerbst sowie Anschaffungen für den Katastrophenschutz im Landkreis Anhalt-Bitterfeld durchgeführt werden.