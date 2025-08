In Arensdorf haben sich wieder passionierte Trucker getroffen – und gezeigt, was gelebte Heimat auf Rädern bedeuten kann. Warum bei manchen im Truck die Schuhe ausgezogen werden.

Aufheulende Motoren, verchromter Stahl: Was man beim großen Truckertreffen in Arensdorf lernen kann

Arensdorf/MZ. - Wenn am ersten Augustwochenende in Arensdorf die Motoren aufheulen, die Scheinwerfer flackern und dutzende Tonnen verchromten Stahls in der Sonne glänzen, dann ist es wieder so weit: Trucker aus ganz Europa treffen sich in dem kleinen Ortsteil von Köthen, um gemeinsam zu feiern, sich auszutauschen – und vor allem, um sich zu begegnen. Nicht als Berufskraftfahrer. Sondern als Menschen, die die Straße leben und lieben.