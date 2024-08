In der Friedrich-Ebert-Straße in Köthen ist es am Freitag zu einem Auffahrunfall gekommen. Verletzt wurde niemand.

Auffahrunfall in der Friedrich-Ebert-Straße in Köthen: Drogentest schlägt beim Verursacher an

Köthen/MZ. - In Köthen hat am Freitag gegen 11 Uhr ein 61 Jahre alter Mann mit einem Hyundai die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Merziener Straße befahren. Auf Höhe einer Einfahrt wollte er nach rechts in diese abbiegen und verringerte seine Geschwindigkeit. Dies bemerkte ein sich hinter ihm befindlicher 22 Jahre alter Audifahrer zu spät und fuhr auf.

Wie die Polizei mitteilt, schätzten die Beamten den Schaden am Pkw des 22-Jährigen auf rund 7.000 Euro. Der Audi war nicht mehr fahrbereit. Am Hyundai lag die Höhe des Sachschadens bei ungefähr 500 Euro.

Beim Nutzer des Audi stellten die Beamten Hinweise fest, die auf einen Konsum von Betäubungsmitteln schließen ließen. Ein Vortest bestätigte dies und wies ein positives Ergebnis aus. Der junge alte Mann musste sich daraufhin einer Blutprobenentnahme unterziehen. Ihm wurde vorerst das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt.