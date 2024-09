Vier Jahre nach seinem Phoenix-Center am Buttermarkt eröffnet Thomas Landmann in der Magdeburger Straße in Köthen ein Therapie-Center für Kinder.

Köthen/MZ. - Der Bedarf ist riesig. Der Bedarf an Sport- und Therapie-Angeboten für Kinder. Das haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Phoenix Therapie GmbH in den vergangenen Jahren festgestellt. In der Magdeburger Straße 37 in Köthen ist daher ein Therapie-Center entstanden, was komplett auf deren Bedürfnisse ausgerichtet ist.