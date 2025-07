Für die Schüler der Landesschülerakademie ging es diese Woche ins Algenlabor am Köthener Campus. Die Stimmung war ausgelassen. Wie sich die Schüler kreativ ausleben konnten und wie die ereignisreiche Woche endete.

„Auf die Wissenschaft“: Im Algenlabor der Hochschule in Köthen werden T-Shirts gefärbt und Smoothies verkostet

Köthen/MZ. - „Auf die Wissenschaft“, wurde diese Woche im Labor der Hochschule in Köthen angestoßen. Doch nicht etwa mit Sekt in Abendgarderobe, sondern mit blauen Algensmoothies in weißen Laborkitteln.