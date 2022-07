Architekt wirkte vor 200 Jahren auch in Köthen - Dauerausstellung zu Ehren von Bandhauer eröffnet

Grimschleben/MZ - Christian Gottfried Heinrich Bandhauer hat die Architektur in den Jahren von 1819 bis 1830 in und um Köthen entscheidend mitgeprägt. „Und doch hatte ich immer wieder den Eindruck, dass seine Verdienste gerade hier nicht entsprechend genug geschätzt werden“, sagte Peter Erdmenger. Also entstand vor rund zwei Jahren die Idee, eine Ausstellung in Gedenken an Bandhauer aufzubauen. Möglicherweise in einem Gebäude, das der Baumeister selbst errichtet hat. Die Wahl fiel schließlich auf den alten Schafstall in Grimschleben im Salzlandkreis.

