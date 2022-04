Anzeige nach Spritztour: Fehlende Versicherung wird drei Personen in Köthen zum Verhängnis

Köthen/MZ - Eine Streifenwagenbesatzung stoppte am Dienstag gegen 23 Uhr auf dem Gelände des ehemaligen Flugplatzes in der verlängerten Edderitzer Straße in Köthen zwei Pocketbikes und ein Pocketquad, die dort unterwegs waren.

Bei der Kontrolle der Fahrzeuge und der dazugehörigen Nutzer im Alter zwischen 21 und 28 Jahren stellten die Beamten fest, dass an den fahrbaren Untersätzen kein Versicherungskennzeichen angebracht war und somit kein Versicherungsschutz für die Fahrzeuge bestand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.