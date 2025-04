42-Jähriger ist wegen Körperverletzung und Bedrohung angeklagt. Was ein mutmaßliches Opfer als Zeuge ausgesagt hat und wie es weitergeht.

Anklage wegen Körperverletzung - Hat ein Erzieher zwei Jungen in einem Heim bei Aken geschlagen?

Prozess am Amtsgericht Köthen

In dieser „sozialpädagogischen Lebensgemeinschaft“ für Jungen zwischen zehn und 18 Jahren sollen die Misshandlungen passiert sein.

Köthen/MZ. - Hat ein Erzieher zwei Jungen im Alter von zwölf und 13 Jahren getreten und geschlagen? Oder haben die mutmaßlichen Opfer sich ihre Vorwürfe ausgedacht, um den Erzieher „fertig zu machen“? Diese und damit verbundene Fragen stehen im Mittelpunkt eines Prozesses, der am Dienstag am Amtsgericht in Köthen begonnen hat.