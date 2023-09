Anhänger von FCM und HFC liefern sich seit Jahren einen Kleinkrieg in der Region, nun traf es die neue Lärmschutzwand an der B6n bei Köthen.

Köthen/MZ - Die Lärmschutzwand an der dreispurigen Bundesstraße 6n nahe der Wülknitzer Straße in Köthen ist rund sechs Wochen nach ihrem Bau mit einem großformatigen Fußball-Graffiti bemalt worden. Der Schriftzug erstreckt sich über 28 je fünf Meter lange Segmente – also über 140 Meter des 165 Meter langen und 2,5 Meter hohen Bauwerks.

Wer die Urheber des juristisch als Sachbeschädigung zu bezeichnenden Schriftzugs sind, ist unklar. Ihre Botschaft lässt sich im Vorbeifahren lesen: „Herzogtum Anhalt in blau-weißer Hand – erster Fußballclub Magdeburg“.

„Herzogtum Anhalt“ existiert seit Abdankung des letzten Regenten 1918 nicht mehr

Das Herzogtum Anhalt existiert zwar seit Abdankung von Joachim Ernst von Anhalt (1901 bis 1947) im Jahr 1918 nicht mehr. Aber für die FCM-Fans scheint es weiterzubestehen, dazu gilt die Redensart: „Only bad news are good news.“ (Nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten.)

Polizei und Straßenbaubehörde jedenfalls hatten von der über Nacht am vergangenen Wochenende stattgefundenen Beschriftung nichts mitbekommen. Dass der 140-Meter-Schriftzug beim Bauherren der Lärmschutzwand, dem Regionalbereich Ost der Landesstraßenbaubehörde (LSBB) in Dessau-Roßlau, nicht bekannt war, als die MZ angefragt hat, ist glaubwürdig.

Dass ein Graffiti von rund 350 Quadratmeter Größe an einer viel befahrenen Bundesstraße am Wochenende keiner Besatzung eines Streifenwagens der Landespolizei aufgefallen ist, überrascht dann doch. „Es wurde noch keine Anzeige erstattet“, erklärte ein Beamter vom Polizeirevier am Dienstagmittag auf MZ-Anfrage.

Wer sich die Lärmschutzwand ansieht, findet abgesehen von Farbklecksen keine Hinterlassenschaften der „Writer“, wie die Urheber solcher Schriftzüge in der Szene genannt werden. „Farbe auf Wänden und Zügen begeisterte seit den 80er Jahren in Deutschland Generationen von Jugendlichen, die den Nervenkitzel des Illegalen, gepaart mit künstlerischer Entfaltung als großen Reiz sahen“, schreibt Stefan Langer in seinem Buch „Fußballgraffiti“.

„Mit zehn Mann ist das in eineinhalb Stunden erledigt.“ Graffiti-Künstler aus Mitteldeutschland

Dass die Aktion niemandem aufgefallen ist, lässt auf professionelle Urheber schließen. „Mit zehn Mann ist das in eineinhalb Stunden erledigt“, erklärte ein Graffiti-Künstler aus Mitteldeutschland der MZ am Telefon. Der Künstler, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, vermutet, dass der blaue Grund des Fußball-Graffiti mit Farbrollen aufgetragen wurde, „denn die Innenräume der Alubleche sind ja an vielen Stellen noch grün“. Die Buchstaben dagegen seien gesprüht.

Obwohl für die Buchstaben des Schriftzugs vermutlich Schablonen benutzt worden sind, „sieht es nicht gerade professionell aus, denn es wurde ja nicht alles mit Farbe ausgefüllt“, vermutet der Graffiti-Künstler.

Das spricht dafür, dass die Writer natürlich in Eile gewesen sind bei ihrer Tätigkeit an der Lärmschutzwand. Außerdem darf unterstellt werden, dass auch einige Materialkosten angefallen sind. Zur Außenwandfarbe in blau kämen zahlreiche Dosen mit weißer Sprayfarbe für die Buchstaben. Eine Dreier-Packung Lackspraydosen mit je 400 Milliliter in weiß gibt es online für unter zehn Euro. Wieviele davon für den Schriftzug verbraucht wurden, sei schwer zu sagen, sagte der Künstler der MZ, „ich schätze bis zu 40“. Bei einem Preis von 9,99 Euro für drei Dosen waren dafür also rund 130 Euro fällig. Dazu kommen die Kosten für die Außenwandfarbe.

Für die Außenwandfarbe und die Lackspraydosen waren mehr als 600 Euro fällig

Um 350 Quadratmeter Alublech mit Außenwandfarbe zu streichen, seien vier bis fünf Eimer mit je 12,5 Liter Farbe nötig, erklärte ein Malermeister aus dem Kreis der MZ. Bei rund 120 Euro pro Gebinde sind also allein für den blauen Grund 500 Euro fällig.

Und was kostet es, den Schriftzug zu entfernen? Für solche Zwecke gebe es mehrere Verfahren. „Für kleine Flächen gibt es Graffiti-Entferner, da kostet ein Liter 35 Euro. Bei größeren Flächen wird die Farbe meist mit Heißdampf entfernt“, sagte der Maler. Wann das passieren könnte, ist offen. Eine MZ-Anfrage von Montag an die dem Landesministerium für Infrastruktur und Digitales unterstellte Landesstraßenbaubehörde in Dessau wurde bis Redaktionsschluss nicht beantwortet.Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld unter 03496/42 60 oder per E-Mail an [email protected] entgegen.