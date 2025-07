Sommerserie Anhalts schönste Biergärten: Wie das Brauhaus Köthen mit Idylle und selbst gebrautem Bier lockt

Das Brauhaus in Köthen ist an jedem Tag der Woche geöffnet und hat einen idyllischen Freisitz mit 90 Plätzen. Am liebsten wird dort das selbst gebraute Bier getrunken – und Fassbrause.