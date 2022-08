Andrea Albrecht übernimmt mit 58 Jahren das Umweltamt der Stadt Köthen

Köthens Umweltamtsleiterin Andrea Albrecht in der Fasanerie, wo es in den kommenden Jahren viel zu tun gebe.

Köthen/MZ - Andrea Albrecht huscht über den Flur. Noch sitzt sie in ihrem alten Büro, nutzt aber das neue gelegentlich schon für Termine oder Besprechungen mit den Kollegen. „Ich hatte noch keine Zeit umzuziehen.“ Deshalb pendelt sie, was hoffentlich bald ein Ende hat. Denn die Leiterin des Köthener Umweltamtes will endlich ankommen; sie hat zu tun.