Am Wochenende steigt wieder eine Bikerparty in Edderitz

Bikertreffen in Edderitz

Edderitz/MZ - Zur Bikerparty in den Edderitzer Park lädt der neu gegründete MSV Edderitz Walhalla Cycles e.V. vom 26. bis 28. August ein. Los geht es am Freitagabend mit Open-Air-Kino und dem Motorradfilm „Made of Steel“.

Am Samstagabend gibt es ab 20 Uhr Livemusik mit den Bands „The Crums“ und „Crazy May“ und anschließender Lasershow. An beiden Tagen sind coole Motorräder bei einer Bikeshow im Zelt zu bestaunen. Willkommen sind Gäste auch schon nachmittags etwa zu Kaffee und Kuchen oder anderen Getränken. Für Campingmöglichkeiten ist ebenfalls gesorgt.