Die Nahverkehrsplanung für die nächsten Jahre und der Öffentliche Personennahverkehrs sind nicht voneinander zu trennen. Das Beispiel Schüler-RegioCard zeigt es.

Alles kommt auf den Prüfstand - Neue Regelungen ab 2027

Köthen/mz. - Nach zehn Jahren hat er ausgedient: der Nahverkehrsplan des Landkreises Anhalt-Bitterfeld. Er läuft Ende 2026 aus. Die für zehn Jahre vergebene Konzession für den Linienverkehr endet am 30. Juni 2027. Es gibt also Handlungsbedarf, wie Christian Eichelberg, Fachdienstleiter Mobilität und Schülerbeförderung beim Landkreis, den Mitgliedern des Ausschusses für Bau, Wirtschaft, Verkehr, Umwelt und Landwirtschaft am Dienstagabend erklärt.