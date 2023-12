Er ist mittlerweile Kult – der Weihnachtsmarkt am Kugelbrunnen in Köthen. Darauf können sich die Besucher in diesem Jahr freuen.

Adventliches am Kugelbrunnen in Köthen - Weihnachtsmarkt wird am Freitag offiziell eröffnet

Köthen/MZ. - Er ist mittlerweile Kult – der Weihnachtsmarkt am Kugelbrunnen in Köthen. Alljährlich strömen tausende Besucher in die Innenstadt, um an Ständen Naschwerk zu schlemmen, sich weihnachtliche Dekorationen zuzulegen oder Geschenke für die Liebsten zu kaufen. Natürlich gibt es auch köstlichen Glühwein und traditionelle Speisen.

Auch in diesem Jahr haben die beiden Organisatorinnen, Christina Lahne (Köthener Fleisch- und Wurstwaren GmbH) und Nicole Bachmann (Safe Security), seit Monaten unzählige Stunden investiert, um das adventliche Kleinod abermals zum Leben zu erwecken, wie es in einer Pressemitteilung der Werbegemeinschaft für die Bachstadt Köthen weiter heißt. Dabei sind nicht nur die Stände und der Geschenkesack des Weihnachtsmanns pickepackevoll, sondern auch das Bühnenprogramm.

Bürgermeisterin eröffnet

Los geht es am morgigen Freitag, 8. Dezember, um 15 Uhr mit der Eröffnung durch Bürgermeisterin Christina Buchheim. Es folgen Auftritte der Kinder aus der Kita „Angelika Hartmann“, der Tanzgruppe des Ludwigsgymnasiums, des Bläserquartetts und des Schlosschors der Musikschule, bevor um18.30 Uhr die Musikschulband „muSick“ übernimmt.

Am Samstag, 9. Dezember, öffnet der Weihnachtsmarkt um 14 Uhr seine Pforten. Zu sehen sind dann unter anderem die Tanzgruppen des Werdershausener Carneval Vereins (WCV), die Rotkehlchen, Köthener Blech und die Cherry Ladies. Um 19.30 Uhr wird die Band „M’Akkord“ die Nacht zum zweiten Advent bis etwa 22 Uhr einläuten.

Am Sonntag, 10. Dezember, geht es ebenfalls um 14 Uhr los. Auf der großen Weihnachtsbühne stehen dann die Crazy Angels, die Cheerdancer der HG 85, Big Böörnd and his Soundcheckers, die Keethener Spitzen sowie der Chor des Ludwigsgymnasiums. Das Bläserquartett der Musikschule lässt den Markt ab 18 Uhr langsam ausklingen.

Süßigkeiten für die Kinder

An allen drei Tagen gibt es gegen eine kleine Spende, welche für die Finanzierung des Weihnachtsmarktes genutzt wird, von 16 bis 17 Uhr Fotos mit dem Weihnachtsmann. Natürlich wird der Alte auch hin und wieder seine Runden über den Weihnachtsmarkt am Kugelbrunnen drehen und die lieben Kinder mit Süßigkeiten belohnen.

Weitere Informationen und das Programm finden sich online unter: https://www.koethen-online.de/weihnachtsmarkt-am-kugelbrunnen-2023/.