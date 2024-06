Die Edderitzerin Kerstin Rinke zieht sich aus der Kommunalpolitik zurück. Welche Gründe sie anführt und was sie nun vorhat.

Nach Kommunalwahlen in der Stadt Südliches Anhalt

Kerstin Rinke gehörte seit 2014 dem Stadtrat der Stadt Südliches Anhalt an, seit 2017 war sie außerdem Mitglied des Kreistags.

Edderitz/MZ. - Wenn am 4. Juli der frisch gewählte Stadtrat Südliches Anhalt zu seiner ersten Sitzung zusammenkommt, wird Kerstin Rinke nicht dabei sein. Nach gut zehn Jahren in der Kommunalpolitik, in denen sie zuletzt auch Vorsitzende des Stadtrates war, hatte sie entschieden, nicht mehr anzutreten.