Die Köthener Oberbürgermeisterin Christina Buchheim erweckte im Dezember 2024 den Eindruck, dass das Möbelkaufhaus nun der Stadt gehöre, doch es gab nur einen Vorvertrag. Wie der aktuelle Stand ist. Was es für den Abriss bedeutet.

Normale Verzögerung oder Grund zur Sorge? Notartermin zum Möbelkaufhaus in Köthen ist geplatzt

Abriss in der Fußgängerzone

Jeden Tag ein anderer Anblick: Der Abriss des ehemaligen Möbelkaufhauses in Köthen durch die Firma Messerschmidt kommt voran.

Köthen/MZ. - Am 11. Dezember 2024 fand ein Pressegespräch statt im Büro von Köthens Oberbürgermeisterin Christina Buchheim (Die Linke). Das Thema: der bevorstehende Abriss der Ruine des Kaufhauses in der Schalaunischen Straße 28 in Köthen, dessen Fassade als akut einsturzgefährdet galt.