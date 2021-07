Abc-Schützen in Anhalt-Bitterfeld fahren in den Sommerferien wieder kostenlos

Köthen/MZ - Wie im vergangenen Jahr, dürfen auch in diesem die Abc-Schützen mit Beginn der Ferien am 22. Juli und im gesamten Ferienzeitraum das Busangebot im Landkreis Anhalt-Bitterfeld kostenlos nutzen. Darüber informieren die Vetter Verkehrsbetriebe in einer Pressemitteilung.

Demnach können Kinder bis zum achten Geburtstag ohne Ticketnachweis und Fahrschein Bus fahren. Ihre Schüler-RegioCard erhalten die Erstklässler dann in der ersten Schulwoche in ihrer Schule.

Bekanntlich hatten der Landkreis und die Vetter Verkehrsbetriebe die RegioCards für Schüler, Jugendliche und Senioren zu Jahresbeginn 2020 eingeführt, um Mobilitätsalternativen zu bieten.

Für Schüler ab elfter Klasse, Berufsschüler, Azubis und junge Erwachsene bis 25 Jahre ist die Jugend-RegioCard das passende Ticket

Die Schüler-RegioCard kann von allen Schülern der ersten bis zehnten Klasse genutzt werden und berechtigt zum kostenlosen Bus fahren auf allen Linien an allen Tagen im Kreis. Die Beantragung der Schüler-RegioCard kann durch die berechtigten Schüler bzw. deren Eltern über die Webseite des Landkreises erfolgen.

Für Schüler ab elfter Klasse, Berufsschüler, Azubis und junge Erwachsene bis 25 Jahre ist die Jugend-RegioCard das passende Ticket. „Sie ist das optimale Folgeticket nach Beendigung der 10. Klasse“, sagt Fabian Watzke, kaufmännischer Leiter der Vetter Unternehmensgruppe und ergänzt: „Gymnasialschüler gelangen so weiterhin mit dem Schulbus zu ihrer Schule und Azubis haben eine preiswerte Möglichkeit, um zur Ausbildungsstelle oder zur Berufsschule zu fahren. Darüber hinaus kann die Karte auch in der Freizeit genutzt werden.“

Auch ein spezielles Ticket für Senioren ab 65 ist verfügbar

Für nur 32 Euro im Monat ist die Jugend-RegioCard für alle Kinder und Jugendlichen zwischen sechs und 25 Jahren erhältlich. Mit der Jugend-RegioCard können an jedem Tag im Monat alle Linien- und Anrufbusse im Landkreis und auch in Dessau-Roßlau genutzt werden. Bei Beantragung einer neuen Jugend-RegioCard gibt es aktuell ein besonderes Bonbon: Jeder Neuabonnement kann die Karte ab Erhalt bis zum 31. August kostenlos nutzen. Damit sind beispielsweise in den Sommerferien Busfahrten mit und auch zu Freunden ohne Kosten möglich. Auf der Webseite www.jugend-regiocard.net sind weitere Informationen sowie das Antragsformular zur Jugend-RegioCard hinterlegt.

Darüber hinaus steht für Senioren ab 65 Jahren zu einem monatlichen Preis von 32 Euro die Senioren-RegioCard mit entsprechender Nutzungsmöglichkeit des Buslinienangebotes zur Verfügung.