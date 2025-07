Köthen/MZ. - Nachdem das Gesundheitsamt grünes Licht gegeben hat und das Badewasser in allen Becken der Köthener Badewelt einwandfrei ist, kann die Sport- und Freizeitanlage bereits am Donnerstag, 24. Juli, wieder öffnen.

„Wir hatten gehofft, dass sich die umfangreichen Arbeiten in den turnusmäßigen Wartungswochen zügiger als geplant umsetzen lassen. Das ist gelungen, sodass wir sowohl die Badelandschaft als auch den Saunabereich ein paar Tage früher als geplant für unsere Besucher öffnen können“, freut sich David Rieck, Geschäftsführer der Palm Springs GmbH & Co. KG als Eigentümer der Anlage.

Wasser wird analysiert

Entscheidend war, dass die zeitaufwendige Analyse des Badewassers erfolgt ist und am Ende positiv war. Allein zehn Tage müssen für die Überprüfung auf Legionellen eingeplant werden. Diesen Prozess, betont Badmanagerin Mandy Kassur, könne man nicht beschleunigen: „Wir müssen das Ergebnis abwarten und können unsere Besucher erst dann guten Gewissens ins Wasser springen lassen.“

Seit dem 28. Juni wurde die gesamte Badewelt auf den Kopf gestellt. Die technischen Anlagen wurden gewartet und die Bade- und Saunalandschaft gründlich gereinigt, repariert und verschönert.

In allen Becken ist zunächst das Wasser abgelassen worden, was schon einige Zeit in Anspruch nahm. „Sobald die letzten Besucher das Haus verlassen haben, beginnen wir, die Becken zu leeren“, schilderte die Badmanagerin. Nachdem der Fliesenspiegel gereinigt und ausgebessert wurde, konnten die Becken anschließend mit frischem Wasser befüllt werden. Defekte Fliesen, auch im Dusch- und Sanitärbereich, wurden ersetzt. Die Maler kümmerten sich um die Kundenbereiche und verpassten dem Gang in Richtung Umkleidekabinen einen frischen Farbanstrich. Auch die Wellenkammer funktioniert wieder einwandfrei.

Gemeinsam ans Ziel

„Wir haben in den vergangenen Wochen viel geschafft. Vor allem für die umfassende Wartung der Wasseraufbereitungstechnik im Keller, die unbedingt notwendig ist. Toll, dass alle Mitarbeiter und auch die Firmen engagiert bei der Sache waren und wir nun startklar sind“, sagt Kassur.

Während der Schulferien, die bis zum 10. August dauern, haben sowohl die Bade- als auch die Saunalandschaft dienstags (14 bis 21 Uhr) und donnerstags (14 bis 19 Uhr) geöffnet. Ab Montag, 11. August, sind beide Tage dann wieder für Vereinsaktivitäten und Kursbetrieb reserviert.