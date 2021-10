83-jähriger Ford-Fahrer streift beim Überholen einen Radfahrer - Mann stürzt

Blick in einen Rettungswagen.

Cösitz/MZ - Zu einem Zusammenstoß eines Pkw mit einem Radfahrer kam es bei einem Unfall, der sich am Montag, 18. Oktober, gegen 9.15 Uhr ereignet hat. Ein 71-Jähriger war nach Polizeiangaben mit seinem Fahrrad auf der K 2071 aus Richtung Radegast kommend in Richtung Cösitz unterwegs. Circa 200 Meter vor dem Ortseingang Cösitz beabsichtigte ein 83-jähriger Fordfahrer, den in gleicher Richtung fahrenden Zweiradfahrer zu überholen.

Dabei missachtete er den vorgeschriebenen seitlichen Abstand und kollidierte im Bereich des Außenspiegels mit dem 71-Jährigen. Dieser kam zu Fall und musste in einem nahegelegenen Krankenhaus ambulant medizinisch versorgt werden. An beiden Fahrzeugen ist ein Gesamtschaden in Höhe von ungefähr 450 Euro entstanden.