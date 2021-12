81-Jährige verliert auf Supermarkt-Parkplatz in Köthen Kontrolle über ihr Auto

Eine Rentnerin hat am Dienstag am Wasserturm in Köthen einen Unfall gebaut.

Köthen/MZ - Die Kontrolle über ihren Pkw Opel hat eine 81-Jährige am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes Am Wasserturm in Köthen verloren.

Beim Einparken war die Frau gegen 14.30 Uhr über eine Pflanzenrabatte und kam dann an einem angrenzenden Grundstückszaun zum Stehen.

Am Pkw Opel entstand Schaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der verursachte Schaden am Zaun beläuft sich auf etwa 150 Euro