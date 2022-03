7.000 Euro Schaden: Diebe stehlen 900 Meter Kabel von Baustelle in Köthen

Köthen/MZ - Wie das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld am Mittwoch mitteilte, drangen bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Dienstag 16 Uhr bis Mittwoch 8 Uhr offenbar über ein Fenster im Erdgeschoss in ein sich derzeit im Um- und Ausbau befindliches Gebäude in der Georgstraße in Köthen ein.

Dort durchtrennten sie sämtliche Kabel und stahlen dieses Material in einer Gesamtlänge von geschätzten 900 Metern. Die angegebene Schadenshöhe liegt bei durchaus beachtlichen 7.000 Euro.