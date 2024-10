Kommt der neue Dorfladen in Containerbauweise für Radegast? Wie sich das Projekt in den vergangenen Wochen entwickelt hat und welche Schritte nun anstehen.

50-Prozent-Marke geknackt: Was das für den geplanten Dorfladen in Radegast bedeutet

Ein Laden am Kran: Hier wird in Burgkemnitz ein Container, in dem später das Geschäft sein soll, aufgestellt.

Radegast/MZ. - Gut drei Wochen sind vergangen seit jenem Abend in der Radegaster Kirche, an dem Marius Schiel und Sandy Hoppert von „Dein Schopp“ ihre Ideen für einen neuen Dorfladen vorgestellt haben. Was hat sich in der Zwischenzeit getan?