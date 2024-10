400.000 Euro werden nach langen Diskussionen investiert: Was im Elbesportpark in Aken alles entsteht

Aken/MZ. - Olaf Schulz bekommt das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht, wenn die Sprache darauf kommt, was sich im Akener Woodward-Elbesportpark in den letzten Jahren alles getan hat und aktuell auch wieder tut. Der Vizepräsident Sport des FC Stahl Aken, der an diesem Tag selbst mit schwerem Gerät rund um die Anlage beschäftigt ist, fährt mit seinem Bagger erst schnell fort, um die alte Arbeitsjacke gegen einen Anorak zu tauschen, damit das auf dem Foto der Bauberatung auch richtig schick aussieht.