TLF 3.000 in Dienst gestellt 400.000 Euro teurer Neuzugang aus Slowenien - Feuerwehr Gröbzig freut sich über neues Auto

Die Gröbziger Feuerwehr stellt ihr neues Tanklöschfahrzeug in den Dienst. Es hat über 400.000 Euro gekostet. Was der Vorteil des „Neuen“ ist. Was mit dem „alten“ Fahrzeug passiert.