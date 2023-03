Die Sekundarschule „Am Burgtor“ in Aken wollte nach Ostern die Vier-Tage-Woche in den siebten Klassen einführen. Die Gesamtkonferenz sagt „Nein“. Wie es nun weiter geht. Worauf Direktor Hans-Rainer Homann hofft.

An der Sekundarschule „Am Burgtor“ in Aken will man den Unterricht auf neue Säulen stellen und diskutiert die Vier-Tage-Woche für die Schüler.

Aken/MZ - Hans-Rainer Homann hat schon bessere Tage als Schulleiter erlebt. Er ist gescheitert. „Es gibt Themen, da sollte man sich nicht treiben lassen, sondern Zeit lassen.“ Schule und Unterricht komplett neu zu strukturieren, gehört dazu. Das weiß er nun.

Am Dienstagabend haben erst die Eltern der Siebtklässler an der Sekundarschule „Am Burgtor“ in Aken zusammengesessen. Anschließend die Vertreter der Gesamtkonferenz. Das höchste Gremium der Schule, bestehend aus Schülern, Lehrern, Eltern. Auf der Tagesordnung nur ein Thema: das Modellprojekt 4+1. Die Frage des Abends lautete: Kommt die Vier-Tage-Woche oder kommt sie nicht? Sie kommt nicht. Zumindest nicht nach Ostern. Dabei war der Start schon einmal verschoben worden.

In geheimer Abstimmung waren elf Mitglieder der Akener Gesamtkonferenz für die Vier-Tage-Woche, 13 dagegen

In geheimer Abstimmung waren elf Mitglieder dafür, dreizehn dagegen, vier enthielten sich. Eine bittere Pille, die Hans-Rainer Homann schlucken musste. Wohlwissend, dass das Konzept auf breite Zustimmung stößt. Trotzdem gab es keine Mehrheit. „Weil man sich nicht mitgenommen fühlt“, erklärte der Schulleiter. Vor allem auf Seiten der Eltern. Teilweise kann er das nachvollziehen. Das Konzept sei erst vor einer Woche fertig geworden, entschuldigt er sich.

Aken ist eine von zwölf Modellschulen im Land, die im Sommer losgezogen sind, klassische Unterrichtsmodelle auf den Kopf zu stellen. „Das Bildungssystem“, weiß Hans-Rainer Homann, „steckt in einer tiefen Krise. Es dient den Kindern nicht.“ In der Konsequenz bedeute das: „Schule muss etwas tun.“ Schule muss sich neu erfinden – könnte man auch sagen. Und auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, das der erfahrene Pädagoge mit Wissensvermittlung beschreibt; Aufgabe der Lehrer sei es, lernen zu initiieren.

Direktor Homann will auch in Aken die Idee Schule stärker hinterfragen

Im Grundsatz müsse es verstärkt gelingen, das Interesse der Kinder zu wecken, Emotionen hervorzurufen und Eigeninitiative zu fördern. All diese Aspekte sieht Hans-Rainer Homann „bei unseren Schülern unterrepräsentiert“. Erschwerend käme hinzu, dass die Betriebe mit dem „Endprodukt, das die Schulen verlässt“, oft nicht zufrieden seien. Kurzum: Die Qualität der Schulabgänger sei schlecht. Umso wichtiger für ihn, „dass wir Schule hinterfragen“. Und „die Lernkultur auf neue Säulen stellen“. Er ist der Auffassung: „Wir müssen die Wege, wie Schüler im Jahr 2023 Wissen aufnehmen, überdenken.“

Mit der Vier-Tage-Woche kann das gelingen, ist man in Aken überzeugt. Dass damit auch Personal eingespart werden kann, „will ich gar nicht bestreiten“, erklärt der Schulleiter. In Zeiten von Lehrermangel und immer mehr Seiteneinsteigern – die Sekundarschule in Aken hat derzeit vier, es waren bis vor kurzem fünf – ein nicht zu vernachlässigender Aspekt. Doch Hans-Rainer Homann legt Wert darauf, dass der Fokus woanders liegt: „Schule sollte ein Trainings- und Erfahrungsraum fürs Leben sein – und das sehe ich nicht mehr.“ Aber da will man wieder hin.

Seit Sommer arbeitet man an der Sekundarschule an der inhaltlichen Ausgestaltung der Vier-Tage-Woche. Beginnend in den drei siebten Klassen sollen die Kinder an einem Tag der Woche nicht in der Schule unterrichtet werden, sondern sich mehr oder weniger eigenständig beschäftigen.

Wird im Sommer ein neuer Anlauf für die Vier-Tage-Woche genommen?

Die Aufgaben können am Plus-1-Tag zu Hause erledigt werden. Alternativ – sofern die eigenen vier Wände dazu aus verschiedenen Gründen nicht geeignet sein sollten – in der Schule. „Nicht jedes Kind kann zu Hause lernen“, wiederholt Hans-Rainer Homann und versichert, dass man dahingehende Bedenken der Eltern ernst nehme. Es sei eine Illusion, dass jedes Kind sofort in der Lage sei, selbstständig und zielstrebig an einer Aufgabe zu arbeiten. Das weiß man, versichert die Schulleitung. Ein Hindernis für das Modellprojekt sei dieser Fakt allerdings nicht, ist man überzeugt. Schließlich soll 4+1 die Kinder befähigen, exakt das zu leisten. „Wenn wir da sind, haben wir es geschafft“, weiß der Schulleiter.

Die Reform des Unterrichts wird warten müssen. Erst müssen die Zweifel der Eltern beiseite geräumt werden. Und die mancher Schüler. Das hat Hans-Rainer Homann begriffen und hofft, spätestens vor den Sommerferien auf ein Ja der Gesamtkonferenz.