Weißandt-Gölzau/MZ - Rund 3.500 Euro Schaden gab es bei einem Unfall am Donnerstag gegen 6 Uhr in der Industriestraße in Weißandt-Gölzau. Nach Angaben der Polizei wollte ein 58-Jähriger in einem Mitsubishi an der Einmündung zur Raffineriestraße links abbiegen und habe geblinkt.

Ein dahinter fahrender 32-Jähriger im Opel habe das nicht beachtet und an der Einmündung überholt, wobei beide Autos zusammenstießen.