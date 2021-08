28-jähriger Fiat-Fahrer weicht in Baasdorf aus und kracht gegen mehrere Betonpfeiler

Baasdorf/MZ - Mit Betonpfeilern kollidiert ist am Wochenende ein Fiat in Baasdorf. Der Unfall passierte, weil ein anderer Autofahrer dem 28-Jährigen die Vorfahrt nahm.

Mit einem Dacia war ein 47-Jähriger am Samstag gegen 8.20 Uhr auf der Karl-Marx-Straße in Richtung Pilsenhöhe unterwegs. An der Kreuzung Köthener Straße hielt er an und fuhr dann weiter. Der von links kommende und auf der Köthener Straße fahrende Fiat-Fahrer musste nach links ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Dadurch fuhr er gegen mehrere Pfeiler.

Am Fiat entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb unverletzt.