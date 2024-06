In Gröbzig ist ein 20-jähriger Ford-Fahrer am Mittwoch vor der Polizei geflüchtet. Am Ende vergeblich.

Das Fahrzeug war gegen 15 Uhr einer Funkwagenbesatzung in der Langen Straße in Gröbzig aufgefallen. Den Beamten war bekannt, dass der junge Mann am Steuer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Beim Erblicken des Streifenwagens legte der Fahrer sofort den Rückwärtsgang ein und fuhr davon. Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung auf, die sich über mehrere in der Nähe befindliche Ortschaften bis zurück zur Langen Straße in Gröbzig erstreckte.

Hier stoppte der 20-Jährige sein Auto. Bei der nun folgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Ford nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen war und die angebrachten Kennzeichen nicht zum Fahrzeug gehörten. Das Auto wurde sichergestellt.