Grosspaschleben/MZ. - Über Fördermittel von 20.000 Euro freut sich die Evangelische Kirchengemeinde Großpaschleben. Das Geld stammt aus dem Fördertopf zur Instandsetzung von Kulturdenkmalen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld und wird für die weiterführende Sanierung des Kirchendachs sowie der Patronatsloge eingesetzt.

Beim Vor-Ort-Termin übergab Landrat Andy Grabner den Zuwendungsbescheid an Uwe Kretschmann, Jugendreferent der Evangelischen Landeskirche Anhalt. Der berichtete über die sukzessive Sanierung der Kirche, die schon etwa zehn Jahre andauere. 2023 habe man etwa die Hälfte des Kirchenschiffdachs erneuern und mit leuchtend roten Biberschwänzen decken können. Sobald es wieder wärmer werde, soll der Rest des Dachs folgen.

In der sogenannten Jugendkirche in Großpaschleben stehen keine Kirchenbänke. Dafür hängt eine Discokugel über dem Altar, an der hölzernen Empore kleben Plakate, gestaltet von den Mitgliedern der „Jungen Gemeinde“. Die träfen sich regelmäßig in der Kirche.

Auch der Konfirmandentag der Landeskirche würde jedes Jahr in Großpaschleben abgehalten. Dazu kämen Veranstaltungen wie der Picknickgottesdienst und der Adventsmarkt. In diesem Jahr wird am 28. November (16.45 Uhr) der Stollen angeschnitten. Da komme das ganze Dorf zusammen, auch Gäste seien herzlich willkommen.

Für die Sanierung von Kulturdenkmalen hat der Landkreis 2024 50.000 Euro bereitgestellt. Neben der Evangelischen Kirche Großpaschleben haben sieben weitere Antragsteller Geld erhalten.