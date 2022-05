19-jähriger Transporterfahrer nachts unter Drogen in Baasdorf gestoppt

Baasdorf/MZ - Ein Streifenwagen der Polizei hat gegen 1 Uhr nachts in Baasdorf den Fahrer eines Kleintransporters gestoppt, der unter Drogeneinfluss unterwegs war. Der Kleintransporter sei den Beamten in der Karl-Marx-Straße in Baasdorf aufgefallen.

Bei der Kontrolle habe der 19-jährige Fahrer „drogentypische Auffälligkeiten“ gezeigt. Ein Drogenschnelltest habe die Vermutung der Beamten bestätigt. Die Polizisten verboten dem Mann die Weiterfahrt und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Der 19-Jährige müsse nun mit einem Bußgeld von 500 Euro rechnen.