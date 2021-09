18-Jähriger hat in Porster Kurve die Kontrolle über seinen Pkw verloren

Porst/MZ - Ein 18-Jähriger hat am Montag gegen 5 Uhr im Köthener Ortsteil Porst auf der B 185 in einer Linkskurve auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw Audi verloren. Er kam ins Schleudern, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Pkw Opel, dessen 59-jähriger Fahrer aus Richtung Aken in Richtung Köthen unterwegs war.

Die Höhe des Sachschadens wurde für beide Fahrzeuge mit jeweils 2.000 Euro beziffert. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.