17-jähriger Moped-Fahrer bei Verkehrsunfall bei Großwülknitz schwer verletzt

Großwülknitz - Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 145 bei Großwülknitz ist am Sonntag gegen 15.35 Uhr ein 17-jähriger Moped-Fahrer schwer verletzt worden. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Ein 42-Jähriger hatte zuvor mit seinem VW die L145 aus Richtung Kleinwülknitz in Richtung Großwülknitz befahren. Nach dem Ortsausgang wollte der Mann ein vor ihm fahrendes Moped überholen. Kurz vor Beendigung des Überholvorganges scherte der 17-Jährige mit seinem Krad nach links aus, so die Polizei, kollidierte dabei mit dem Heck des VW und kam in der weiteren Folge zu Fall.

Der 17-Jährige musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Beamten führten vor Ort bei dem Pkw-Fahrer einen Drogenschnelltest durch. Dieser verlief positiv auf Amphetamine. Daraufhin wurde eine freiwillige Blutprobenentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.