Schule in Anhalt-Bitterfeld 13 Millionen Euro, 35 Firmen, drei Jahre Bauzeit - „Völkerfreundschaft“ in Köthen offiziell übergeben

Anhalt-Bitterfelds Landrat Andy Grabner hat die Köthener Sekundarschule „Völkerfreundschaft“ am Freitag offiziell übergeben. Was für 13 Millionen Euro entstanden ist. Was der Direktor sagt. Was noch zu tun ist.