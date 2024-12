In Quellendorf sind inzwischen 1.000 Meter an Leitungen verlegt. Wärmeversorgung startet allerdings später als angekündigt. Es gibt auch noch andere Probleme: Im Westen von Quellendorf protestieren Ortsbürgermeister gemeinsam gegen geplante Windräder.

1.000 Meter Leitungen liegen schon in Quellendorf: Wann geht das lokale Wärmenetz in Betrieb?

Quellendorf/Hinsdorf/MZ. - Die Bagger baggern, die Arbeiter arbeiten: Es ist ziemlich laut an diesem Vormittag Anfang Dezember in der Straße „Neue Reihe“ in Quellendorf. Hier werden Leitungen für das neue Nahwärmenetz verlegt. An manchen Stellen sieht man schon schwarze Querstreifen frischen Asphalts, die sich über die Straße ziehen. Sie zeigen an, wo Hausanschlüsse abzweigen und zu den Grundstücken führen.