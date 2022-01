1.000-Euro-Gutschein: Hauptgewinnerin des Köthener Adventskalenders steht fest

Josefine Peters aus Köthen freut sich über einen Gutschein im Wert von 1.000 Euro. Werbegemeinschaft will Aktion in diesem Jahr fortsetzen.

Köthen/MZ - Josefine Peters aus Köthen ist nach Angaben der Werbegemeinschaft für die Bachstadt Köthen die Hauptgewinnerin des Köthener Adventskalenders im Jahr 2021.

Gemeinsam mit Töchterchen Teda konnte sie den Gutschein im Wert von 1.000 Euro vom Euronics Lux Team in Köthen in Empfang nehmen. Gesponsert hatten den Gutschein der Elektronikmarkt und die Helios-Klinik Köthen. Dabei war die Gewinnerin bereits traurig gewesen und wollte schon resignieren, als sie 23 Mal nicht die richtige Losnummer auf ihrem Kalender gefunden hatte, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt.

Beim Spazierengehen schaute sie regelmäßig bei „Mein Buchladen“ vorbei und verglich die Glücksziffern. Heiligabend bat sie ihren Mann, auf Facebook nach der Losnummer des Hauptpreises Ausschau zu halten. Dass sie tatsächlich gewonnen hat, konnte sie erst glauben, als sie den Gutschein in der Hand hielt. Als spontaner Gedanke, was sie mit dem Gewinn machen könne, fiel ihr ein Wäschetrockner ein. „Mit Kleinkind ergibt das Sinn“, erklärt sie mit Blick aufs Töchterchen.

Die Werbegemeinschaft für die Bachstadt Köthen hatte zur Adventszeit 3.000 Kalender mit Wimmelbild des Köthener Künstlers Steffen Fischer verkauft. Jeden Tag im Dezember gab es einen anderen Preis eines Köthener Händlers zu gewinnen. Der Vorsitzende der Werbegemeinschaft, Sascha Greiner, fasst zusammen: „Es war wieder eine tolle Aktion. Die Nutzerzahlen unserer Homepage sind explodiert und auch bei Facebook fieberten täglich hunderte Nutzer mit, wenn es darum ging, welche Zahl denn heute gewonnen hat.

Rechnerisch hatte mehr als jeder zehnte Köthener einen Kalender zu Hause.“ Greiner bedankt sich insbesondere bei Verena Schiffner, „Mein Buchladen“, und Stefan B. Westphal von der Mediengruppe Mitteldeutsche Zeitung für die gute Organisation. Bereits jetzt beginnen bei den beiden „Kalenderwichteln“ der Werbegemeinschaft, wie er sie nennt, die Planungen für den Advents-Kalender 2022.

Händler, Firmen und Institutionen, die sich beteiligen möchten, können sich ab sofort melden. Dabei ist es egal, ob sie selbst einen Preis für ein Türchen sponsern möchten, oder ob sie eine größere Stückzahl für Mitarbeiter, Kunden und Geschäftsfreunde reservieren wollen.

Wer Interesse hat, der kann unter info@koethen-online.de per E-Mail Kontakt zur Werbegemeinschaft für die Bachstadt Köthen aufnehmen.