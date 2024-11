Sabine Hoffmann, Leiterin des Jugendclubs Zuflucht in Elster, bastelt verbissen Weihnachtsdekoration, um nicht an das Leid ihrer Freunde in der seit 1.000 Tagen umkämpften Ukraine zu denken.

Elster/Sumy/MZ. - Was bedeuten 1.000 Tage Krieg in der Ukraine? Für Sabine Hoffmann sind es 1.000 Tage, in denen sie auf Lebenszeichen aus Sumy hofft. 1.000 Tage, in denen sie sich um geflüchtete Familien in Elster kümmert. Die 60-Jährige engagiert sich seit Jahrzehnten für den Verein „Sumy-Hilfe“, der einen Kindergarten und eine Schule für Kinder mit geistigen und körperlichen Behinderungen in der Stadt an der Grenze zu Russland unterstützt.