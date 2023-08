Zwei Überfälle am Abend in Jessen - Der Täter ist flüchtig

In Jessen gab es am Donnerstagabend zwei Raubüberfälle.

Jessen/MZ - Gleich zwei Fälle von Raub ereigneten sich am Donnerstagsabend im Landkreis Wittenberg, einer davon in einem Supermarkt in der Straße Baderhag in Jessen.

Geld übergeben

Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat gegen 19.45 Uhr eine unbekannte männliche Person die Verkaufseinrichtung und legte wenig später Ware auf das Kassenband. Plötzlich hat der Täter nach Informationen der Polizei unter Vorhalten eines pistolenähnlichen Gegenstandes die Kassiererin zum Öffnen der Kasse und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Die Mitarbeiterin übergab Geld im unteren dreistelligen Bereich, heißt es. Als sich eine weitere Mitarbeiterin der Kasse näherte, verließ der Täter fluchtartig das Geschäft in unbekannte Richtung. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben ergebnislos, berichtet die Polizei.

Wenige Stunden später, gegen 22.20 Uhr, kam es in einer Tankstelle in der Rehainer Straße in Jessen erneut zu einem Raub. Nach den bislang vorliegenden Informationen betrat zur genannten Zeit eine unbekannte männliche Person die Verkaufsräume der Tankstelle und begab sich hinter den Verkaufstresen. Der Mann forderte die dort befindliche Mitarbeiterin unter Vorhalten eines pistolenähnlichen Gegenstandes zur Herausgabe von Bargeld auf. Im weiteren Verlauf soll sich der Täter selbstständig Bargeld im unteren dreistelligen Bereich aus der Kasse genommen, zudem Tabakwaren gegriffen und die Tankstelle in unbekannte Richtung verlassen haben.

Fahndung ohne Erfolg

Die Fahndungsmaßnahmen blieben auch in diesem Fall erfolglos, räumt die Polizei ein. Gegenwärtig wird davon ausgegangen, dass es sich bei beiden Überfällen um denselben Täter handelt.

Folgende Personenbeschreibung liegt vor:

männlich,

etwa 30 Jahre alt,

180 bis 190 Zentimeter groß,

schlanke Gestalt,

dunkel gekleidet,

deutschsprachig,

dunkles Haar,

maskiert

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen und/oder zu den Tätern geben können, sich an die Polizeiinspektion in Dessau-Roßlau unter der E-Mail [email protected] zu wenden.

Ferner ist die Polizei unter der Telefonnummer 0340/6000291 zu erreichen.