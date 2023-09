In Jessen gab es am Dienstag einen Verkehrsunfall vor der geschlossenen Bahnschranke. Was genau passiert ist.

Jessen/MZ - In Jessen gab es einen Verkehrsunfall vor der Bahnschranke. Nach Angaben der Unfallbeteiligten befanden sich eine 52-jährige VW-Fahrerin und ein 68-jähriger VW-Fahrer am Dienstag, 12.September um 09 Uhr in der Rosa-Luxemburg-Straße in Jessen verkehrsbedingt wartend vor der geschlossenen Bahnschranke.

Der 68-Jährige, welcher sich mehrere Fahrzeuge hinter der 52-Jährigen befand, beabsichtigte, links an der Fahrzeugschlange vorbeizufahren, um nach rechts auf die Nordstraße abzubiegen. Als er sich auf Höhe der 52-jährigen Fahrerin befand, scherte diese ebenfalls aus, um an der Schlange vorbeizufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge und zu Sachschaden. Verletzt wurde niemand.