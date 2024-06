Holzdorf/MZ. - Das Interesse ist groß. Viele Leute möchten an diesem Sonnabend seit dem frühen Vormittag den Tag der Bundeswehr im Fliegerhorst erleben. Das Verkehrsaufkommen fällt entsprechend aus. Parkplätze, auf denen Bundeswehrangehörige einweisen, sind gut ausgelastet, aber es gibt auch noch freie Kapazitäten.

Von den Abstellflächen rollen in kurzen Abständen Shuttlebusse in Richtung Bundeswehrobjekt. Rund 200 Busse sollen im Einsatz sein. Neben hiesigen Unternehmen sind auch Fahrzeuge aus anderen Regionen unterwegs, so aus Leipzig, Berlin, Märkisch-Odeland, Nordrhein-Westfalen und Vorpommern-Greifswald. Die Bahnhöfe in Holzdorf und Jessen werden von den Bussen ebenfalls angesteuert, um die Interessenten nach Holzdorf zu bringen.

Zu beachten ist von Einheimischen wie Gästen, dass auf der Bundesstraße 187 in einigen Abschnitten die zulässige Höchstgeschwindigkeit deutlich reduziert wurde und die Bundesstraße zwischen dem Ortsausgang Holzdorf und der Einmündung der B 187 auf die B 101 bei Brandis voll gesperrt ist. Es wird gebeten, die Beschilderungen zu beachten und den Hinweisen des Personals auf den Parkplätzen und an Knotenpunkten zu folgen.

Der Tag der Bundeswehr im Fliegerhorst Holzdorf läuft an diesem Sonnabend, 8. Juni, bis 18 Uhr.